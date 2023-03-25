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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении

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ВС России уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу «Гвоздика» на Херсонском направлении.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении
  • AP

Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — сказано в сводке ведомства.

24 марта Минобороны России сообщило, что российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.

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