Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении
- AP
Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — сказано в сводке ведомства.
24 марта Минобороны России сообщило, что российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.