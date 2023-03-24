Минобороны: ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных.

Об этом проинформировало Минобороны России.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 20 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.

Ранее он рассказал, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.