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ВС России отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.
ВС России отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области
  • AP
  • © Roman Chop

«Подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области», — цитирует его ТАСС.

По его словам, расчёт комплекса «Панцирь-С1» уничтожил три беспилотника-камикадзе в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

Ранее в Минобороны России заявили, что группировка ВС «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских террористов.

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