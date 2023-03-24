ВС России отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.

«Подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области», — цитирует его ТАСС.

По его словам, расчёт комплекса «Панцирь-С1» уничтожил три беспилотника-камикадзе в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

Ранее в Минобороны России заявили, что группировка ВС «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских террористов.