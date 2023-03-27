При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека

В результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, повреждено несколько зданий.

РИА Новости

Об этом сообщила администрация города. «По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждено», — говорится в сообщении. Ранее СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе.