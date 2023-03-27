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При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека

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В результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, повреждено несколько зданий.
При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщила администрация города.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждено», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе.

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