При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека
В результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, повреждено несколько зданий.
- РИА Новости
Об этом сообщила администрация города.
«По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждено», — говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе.
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