Узнать больше

СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после взрыва в Мелитополе в Запорожской области.
СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе в Запорожской области. Он был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, состояние полицейского оценивается как стабильное.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить