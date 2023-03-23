СК возбудил дело после ранения полицейского в результате взрыва в Мелитополе
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе в Запорожской области. Он был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, состояние полицейского оценивается как стабильное.
По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.