Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает региональный главк МВД России.

«В городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.