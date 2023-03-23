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Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе

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Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области.
Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональный главк МВД России.

«В городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

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