Полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе
- РИА Новости
Об этом сообщает региональный главк МВД России.
«В городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции», — говорится в сообщении.
Полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.