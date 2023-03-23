Власти Мелитополя: в городе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщили в городской администрации.

«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

Рогов также заявлял, что украинские военные готовят несколько ударов в Запорожской области.