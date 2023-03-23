Власти Мелитополя: в городе сработало самодельное взрывное устройство
- РИА Новости
Об этом сообщили в городской администрации.
«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
Рогов также заявлял, что украинские военные готовят несколько ударов в Запорожской области.