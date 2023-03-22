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Рогов: украинские боевики готовят несколько ударов в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики готовят несколько ударов в Запорожской области.
Рогов: украинские боевики готовят несколько ударов в Запорожской области
  • AP

«Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска.

Он также допустил, что основной удар придётся в сторону Мариуполя.

«Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город. Город — образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни и так далее», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на Запорожском направлении.

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