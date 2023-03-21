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Рогов: Киев бросает солдат на смерть, прощупывая оборону на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на Запорожском направлении.
Рогов: Киев бросает солдат на смерть, прощупывая оборону на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

«Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англосаксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее он также рассказал, что украинские войска готовят «армию дронов-камикадзе» для удара по Запорожской области.

18 марта сообщалось, что российские силы отразили атаку украинской армии на Запорожском направлении.

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