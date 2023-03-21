Рогов: Киев бросает солдат на смерть, прощупывая оборону на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на Запорожском направлении.

«Украинских боевиков бросают на верную смерть, отправляя чуть ли не ежедневно в разведку боем на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Это англосаксонская стратегия, в которой граждан Украины не жалеют и осознанно приказывают идти в атаку», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее он также рассказал, что украинские войска готовят «армию дронов-камикадзе» для удара по Запорожской области.

18 марта сообщалось, что российские силы отразили атаку украинской армии на Запорожском направлении.