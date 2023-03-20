Рогов рассказал, что ВСУ готовят «армию дронов-камикадзе» для удара по Запорожской области
- AP
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.
Рогов выразил мнение, что украинская армия готовится к весеннему наступлению.
Рогов ранее рассказал, что киевские власти начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.
В Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.
18 марта в Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.