В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня рано утром (04:15) был нанесён удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», расположенному на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники и инструкторы.

По словам местных жителей, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками.

Ранее российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, задержаны три пособника Вооружённых сил Украины.