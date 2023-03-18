Рогов сообщил об ударе по базе расположения иностранных наёмников в Запорожье
- AP
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня рано утром (04:15) был нанесён удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», расположенному на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье», — написал Рогов в Telegram.
По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники и инструкторы.
По словам местных жителей, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками.
Ранее российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, задержаны три пособника Вооружённых сил Украины.