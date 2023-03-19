Рогов: Киев начал против Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию

Киевские власти начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим приступил к реализации спланированной информационно-психологической спецоперации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, целью подобной операции является снижение бдительности ВС России и российского общества.

«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьёзно усиливается», — отметил он.

Ранее Рогов заявил, что город Запорожье переполнен украинскими военными.

18 марта в Запорожье был нанесён удар по базе иностранных наёмников.