Украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены, заявил начальник пресс-центра задействованной в спецоперации группировки ВС России «Восток» Александр Гордеев.

«Мобильная огневая группа противника... предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населённого пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в результате отбитой атаки был уничтожен пикап с украинскими военнослужащими.

Ранее Вооружённые силы России отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки.