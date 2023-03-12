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В ДНР сообщили, что ВС России практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки

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Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин.
В ДНР сообщили, что ВС России практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки
  • РИА Новости

Об этом Басурин рассказал в беседе с ТАСС.

«Населённый пункт (Красногоровка. — RT) практически освобождён», — подчеркнул собеседник агентства. 

По словам Басурина, в данный момент на окраинах города идут зачистки.

Он добавил, что освобождение Красногоровки предоставит ВС России возможность «сжать в тисках» Авдеевку.

Ранее стало известно, что части 1-го армейского корпуса ВС России начали закрепляться на окраине Красногоровки, откуда украинские военные часто обстреливают Донецк.

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