В ДНР сообщили, что ВС России практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки

Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин.

РИА Новости