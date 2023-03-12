В ДНР сообщили, что ВС России практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки
- РИА Новости
Об этом Басурин рассказал в беседе с ТАСС.
«Населённый пункт (Красногоровка. — RT) практически освобождён», — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Басурина, в данный момент на окраинах города идут зачистки.
Он добавил, что освобождение Красногоровки предоставит ВС России возможность «сжать в тисках» Авдеевку.
Ранее стало известно, что части 1-го армейского корпуса ВС России начали закрепляться на окраине Красногоровки, откуда украинские военные часто обстреливают Донецк.