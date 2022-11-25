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ВС России отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Вооружённые силы России за минувшие сутки отразили контратаки ВСУ в районе трёх населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.

Отмечается, что попытки атак были предприняты в районе Новомихайловки, Новодонецкого, а также Новодаровки Запорожской области.

«Активными действиями обороняющихся войск и огнём артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа», — заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

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