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ВКС России уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона» в ДНР

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В Минобороны России заявили, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

«В районах населённых пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наёмников так называемого «Иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее британский наёмник Шариф сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.

21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до десяти иностранных частных военных компаний воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

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