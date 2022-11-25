ВКС России уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона» в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

«В районах населённых пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наёмников так называемого «Иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее британский наёмник Шариф сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.

21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до десяти иностранных частных военных компаний воюют на стороне Вооружённых сил Украины.