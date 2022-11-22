Узнать больше

Британский наёмник пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою

Короткая ссылка
Британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.

Как передаёт РИА Новости, его подразделение попало в засаду и он получил «тяжёлые ранения» в боях в Херсонской области.

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — сказал наёмник.

Шариф также уточнил, что сослуживцам пришлось выносить его с поля боя.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до десяти иностранных частных военных компаний воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

18 ноября издание Der Spiegel сообщило, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить