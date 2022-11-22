Британский наёмник пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою

Британский наёмник Шариф в интервью Bild сообщил, что у ВСУ есть проблемы со снабжением.

Как передаёт РИА Новости, его подразделение попало в засаду и он получил «тяжёлые ранения» в боях в Херсонской области.

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — сказал наёмник.

Шариф также уточнил, что сослуживцам пришлось выносить его с поля боя.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что до десяти иностранных частных военных компаний воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

18 ноября издание Der Spiegel сообщило, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.