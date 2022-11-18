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Spiegel: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для поставленных из Германии PzH 2000

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У армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним, пишет Der Spiegel.
Spiegel: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для поставленных из Германии PzH 2000
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Как пишет издание, ошибки планирования при заказе запчастей «всё чаще ставят под угрозу боеготовность немецких самоходных гаубиц на Украине».

В частности, после поставки в общей сложности 14 гаубиц Министерство обороны ФРГ «не смогло вовремя заказать обширные пакеты запасных частей для регулярного ремонта этих систем вооружения».

По имеющимся данным, ВСУ выпускают из этих орудий около 300 снарядов ежедневно, что вызывает сильный износ техники.

«Нехватка запчастей парализует сейчас и так называемый ремонтный узел, который Германия планирует к середине декабря создать в Словакии», — утверждают журналисты.

В конце декабря глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна отремонтирует до конца текущего года по заказу Украины 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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