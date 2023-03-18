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Минобороны России: российские силы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

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Российские силы отразили атаку украинской армии на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Уточняется, что ВСУ предприняли попытку атаковать в районе населённого пункта Новоданиловка.

«Экипажем вертолёта Ка-52 с применением средств авиационного поражения была уничтожена боевая машина пехоты, миномётным огнём — живая сила противника», — цитирует Гордеева ТАСС.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщал, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области.

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