Минобороны России: российские силы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Уточняется, что ВСУ предприняли попытку атаковать в районе населённого пункта Новоданиловка.
«Экипажем вертолёта Ка-52 с применением средств авиационного поражения была уничтожена боевая машина пехоты, миномётным огнём — живая сила противника», — цитирует Гордеева ТАСС.
Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщал, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области.