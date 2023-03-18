Минобороны России: в Харьковской области отбита попытка атаки украинских войск

Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Его слова приводит РИА Новости.

Половодов уточнил, что попытка атаки пресечена в районе Масютовки и Гряниковки.

Также военный заявил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы уничтожены огнём артиллерии на Купянском направлении.