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Минобороны России: в Харьковской области отбита попытка атаки украинских войск

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Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

Его слова приводит РИА Новости.

Половодов уточнил, что попытка атаки пресечена в районе Масютовки и Гряниковки.

Также военный заявил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы уничтожены огнём артиллерии на Купянском направлении.

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