Пригожин: битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными наёмниками

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными подразделениями.
Пригожин: битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными наёмниками
  • РИА Новости

Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Он отметил, что после взятия Попасной битва за Артёмовск была спланирована ещё прошлым летом.

«И мы планомерно идём по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин. 

Вместе с этим он также указал, что иностранные подразделения «инсталлированы» в ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске.

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