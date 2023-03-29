Пригожин: битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными наёмниками
- РИА Новости
Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.
Он отметил, что после взятия Попасной битва за Артёмовск была спланирована ещё прошлым летом.
«И мы планомерно идём по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин.
Вместе с этим он также указал, что иностранные подразделения «инсталлированы» в ВСУ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о почти полной зачистке промзоны в Артёмовске.