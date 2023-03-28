ВСУ отступили и засели в административном здании: Пушилин сообщил о завершении зачистки промзоны Артёмовска

Российские войска завершают зачистку промышленной зоны Артёмовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения ВСУ отступили к административному зданию «Артёмовского завода по переработке металлов». Наряду с этим в ЛНР рассказали о том, что иностранные специалисты собирают информацию о ситуации в Артёмовске. Ранее сообщалось, что украинские войска за прошлую неделю в ходе боёв за город потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными.

Иностранные специалисты собирают информацию о ситуации в Артёмовске. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинская пресса умолчала факт присутствия с генералом иностранных «статистов», которые фиксировали обстановку, и, по сути, это являлось рекогносцировкой на местности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщили, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции бойцов под Артёмовском для оценки обстановки.

Кроме того, Марочко рассказал, что морги в городе Часов Яр под Артёмовском переполнены из-за больших потерь ВСУ: «Медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют «бригады 200» в более крупные населённые пункты».

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении зачистки промзоны Артёмовска. По его словам, подразделения ВСУ отступили и засели в административном здании «Артёмовского завода по переработке металлов».

«Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Накануне в ЛНР сообщали, что украинские войска за минувшую неделю в ходе боевых действий за Артёмовск потеряли в общей сложности до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными.

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Петиция против обеднённого урана

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с обеднённым ураном. Документ был внесён на сайт 27 марта. Для его рассмотрения главой киевского режима необходима поддержка 25 тыс. голосов.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», — приводит РИА Новости текст документа.

На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в письменном ответе на вопрос одного из членов палаты лордов заявила о намерении поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

Эту информацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, если Киев получит такое оружие, Москва будет вынуждена реагировать.

«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», — говорил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

При этом российский лидер напомнил, что именно после использования таких боеприпасов на территории бывшей Югославии и в Ираке во много раз выросла статистика по онкологическим заболеваниям.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов также констатировал, что использование военными ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт их здоровью непоправимый вред.

Предвыборный миротворец

Дональд Трамп в очередной раз высказался о том, что способен добиться урегулирования конфликта на Украине всего за сутки.

Бывший президент США в интервью телеканалу Fox News также констатировал, что украинский конфликт «должен завершиться прямо сейчас», поскольку Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Он добавил, что политика администрации Джо Байдена грозит третьей мировой войной.

«Это невероятно, у нас (во власти. — RT) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», — цитирует его РИА Новости.

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Отметим, что 45-й президент США с ноября 2022 года проводит свою предвыборную кампанию. За последние пару месяцев он неоднократно делал заявления относительно ситуации на Украине.

В частности, Трамп заявлял о своей способности урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае своего переизбрания на пост главы государства, выступал против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны и называл себя единственным кандидатом, способным предотвратить третью мировую войну.

Группировка «Юг»

Подразделения группировки Вооружённых сил РФ «Юг» уничтожили группу украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

«На донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка соединения Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи», — сказал он.

Также по его словам в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении расчётами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии ВСУ.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Юг»

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении на этом направлении более 400 бойцов ВСУ и наёмников, а также нескольких десятков военной техники, в том числе РСЗО «Град» и гаубицы Д-20.

Группировка «Восток»

В свою очередь подразделения группировки Вооружённых сил РФ «Восток» сорвали попытку выдвижения колонны ВСУ с бронированной техникой на Запорожском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населённого пункта Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожено два бронеавтомобиля», — заявил он.

Кроме того, на этом направлении был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся нанести авиаудар по позициям российских ВС.

Наряду с этим на Южно-Донецком направлении были уничтожены беспилотный летательный аппарат «Лелека» и гаубица ВСУ.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток»

Накануне в МО РФ указали, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях были ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, уничтожены два пикапа и гаубица Д-20.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 снарядов из РСЗО HIMARS, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Калининском и Киевском районах Донецка», — говорится в сводке.

Под обстрел также попали населённые пункты Горловка, Верхнеторецкое, Новотроицкое и Докучаевск.

«Повреждено 16 домостроений в Калининском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.