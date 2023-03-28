Марочко: морги в Часовом Яре переполнены из-за потерь ВСУ

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Морги в городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших по причине больших потерь украинских военных под Артёмовском (Бахмутом), заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур в населённом пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют «бригады 200» в более крупные населённые пункты», — цитирует РИА Новости Марочко.

Он отметил, что по этой причине возросло время транспортировки тел погибших и возникла нехватка транспорта и людей, занимающихся перевозкой.

Ранее Марочко выразил уверенность, что переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.

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