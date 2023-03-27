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Марочко: переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что переброска в Артёмовск (Бахмут) элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.
Марочко: переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева
  • AP
  • © Libkos

«Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артёмовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит о том, что там ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее он отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Как сообщалось, ВСУ также используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

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