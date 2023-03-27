РИА Новости: ВСУ заняли под оборону жилые девятиэтажки в западной части Артёмовска

Вооружённые силы Украины заняли под оборону девятиэтажные жилые дома в западной части Артёмовска (Бахмута), сообщил РИА Новости житель города, которого украинские военные выгнали из квартиры.

«Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты», — рассказал собеседник агентства.

Слова жителя города агентству подтвердил боец Группы Вагнера. По его словам, ВСУ превратили в укреплённые позиции улицы, расположенные в южной части Артёмовска и состоящие из частной жилой застройки.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко выразил уверенность, что переброска в Артёмовск (Бахмут) элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.