РИА Новости: ВСУ заняли под оборону жилые девятиэтажки в западной части Артёмовска

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Вооружённые силы Украины заняли под оборону девятиэтажные жилые дома в западной части Артёмовска (Бахмута), сообщил РИА Новости житель города, которого украинские военные выгнали из квартиры.
РИА Новости: ВСУ заняли под оборону жилые девятиэтажки в западной части Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

«Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты», — рассказал собеседник агентства.

Слова жителя города агентству подтвердил боец Группы Вагнера. По его словам, ВСУ превратили в укреплённые позиции улицы, расположенные в южной части Артёмовска и состоящие из частной жилой застройки.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко выразил уверенность, что переброска в Артёмовск (Бахмут) элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.

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