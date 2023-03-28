Марочко: НАТО собирает информацию по ситуации в Артёмовске

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Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике посетили иностранцы, собиравшие информацию об обстановке на участках Артёмовского направления.
Марочко: НАТО собирает информацию по ситуации в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко отметил, что украинская пресса умолчала факт присутствия в Артёмовске иностранных «статистов».

«(Они. — RT) фиксировали обстановку, и, по сути, это являлось рекогносцировкой на местности», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что иностранцы готовили отчёт для принятия решений.

Ранее Марочко заявил, что переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.

Он отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Как сообщалось, ВСУ также используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

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