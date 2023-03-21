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Замминистра обороны Британии Голди пообещала передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном

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Британия официально объявила о решении передать армии Украины боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом сообщила замминистра обороны Аннабель Голди.
Замминистра обороны Британии Голди пообещала передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном
  • AP
  • © Libkos

Подробнее с заявлением Голди на тему поставок вооружения Киеву ознакомился RT.

«Помимо основных танков Challenger 2 мы направим Украине боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана. Такие боеприпасы очень эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин», — ответила Голди на соответствующий вопрос члена палаты лордов Рэймонда Джоллиффа.

Как ранее заявили в Минобороны России, экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков: американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

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