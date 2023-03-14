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Премьер Британии Сунак призвал ускорить военную помощь Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению военной помощи стран Запада для Украины.

«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», — сказал Сунак в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, поставки оружия России со стороны Китая стали бы очень опасным развитием событий.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.

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