Премьер Британии Сунак призвал ускорить военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению военной помощи стран Запада для Украины.

«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», — сказал Сунак в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, поставки оружия России со стороны Китая стали бы очень опасным развитием событий.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.