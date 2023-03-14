Премьер Британии Сунак призвал ускорить военную помощь Украине
«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», — сказал Сунак в интервью американскому телеканалу NBC.
По его словам, поставки оружия России со стороны Китая стали бы очень опасным развитием событий.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.