ЕС утвердил увеличение на €2 млрд бюджета фонда мира, финансирующего вооружение Украины

Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии, сообщило шведское председательство.

«Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные €2 млрд для Европейского фонда мира. Это решение посылает чёткий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнёров», — говорится в сообщении делегации Швеции.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.