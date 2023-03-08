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ЕС утвердил увеличение на €2 млрд бюджета фонда мира, финансирующего вооружение Украины

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Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии, сообщило шведское председательство.
ЕС утвердил увеличение на €2 млрд бюджета фонда мира, финансирующего вооружение Украины
  • РИА Новости

«Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные €2 млрд для Европейского фонда мира. Это решение посылает чёткий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнёров», — говорится в сообщении делегации Швеции.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.

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