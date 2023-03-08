ЕС утвердил увеличение на €2 млрд бюджета фонда мира, финансирующего вооружение Украины
- РИА Новости
«Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные €2 млрд для Европейского фонда мира. Это решение посылает чёткий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнёров», — говорится в сообщении делегации Швеции.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в эфире радиостанции Kossuth выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для Вооружённых сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить.