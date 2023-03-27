Ударами авиации и артиллерии: ВС РФ уничтожили более 400 военных ВСУ и наёмников на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и наёмников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20. В Минобороны РФ сообщили также об уничтожении склада боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области. Кроме того, средствами ПВО были сбиты вертолёт Ми-8 и 13 украинских беспилотников.

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наёмников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также заявил, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» противник потерял свыше 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, уничтожены два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника противника в 107 районах. К тому же уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны возле населённого пункта Берестовое (Харьковская область).

Средства противовоздушной обороны сбили в Запорожской области вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины и 13 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Охотники за натовским оружием

Военный корреспондент RT Роман Косарёв опубликовал кадры обнаружения аэроразведкой расположений сил и средств ВСУ, включая ствольную артиллерию. По его данным, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена 155-мм гаубица М-777 американского производства.

«Вот так работают охотники за натовским оружием из отдельного боевого тактического формирования «Каскад»... Съёмка недельной давности. Бойцы и разведчики ОБТФ «Каскад» уже давно сменили позицию и продолжают ликвидацию нацистов вместе с их натовским вооружением», — отметил он.

Уничтоженная барражирующим боеприпасом «Ланцет» 155-мм гаубица М777 американского производства

Эксклюзив RT из Марьинки

Один из бойцов рассказал военкору RT Владу Андрице, как российские военные уничтожают технику ВСУ.

«Два маршрута, по которым они ездят, мы прекрасно уже знаем. Рассчитывается просто примерно полётное время снаряда и примерно — сколько до точки будут ехать машины. Пытаемся подстроиться, чтобы поймать машину в нужной нам точке».



Он добавил, что украинские военные пытаются как можно скорее проехать это место. При этом боец предложил противнику сдаваться в плен: «Координаты могу скинуть, куда прийти. Никто их не обидит».

Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Марьинки состоится после взятия под контроль небольшого участка в западной части города.

«Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена», — отмечал Пушилин 24 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Пушилин, противник на этом направлении продолжает «упираться и перебрасывать резервы».