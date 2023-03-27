ВС России за сутки уничтожили более 400 военных ВСУ на Донецком направлении

Подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 400 украинских военных на Донецком направлении.

Об этом сообщило российское Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сводке ведомства.

Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле дворца спорта «Дружба» наблюдается возгорание.

Он уточнил, что в результате удара ВСУ по Калининскому району Донецка, по предварительным данным, есть жертвы.

По информации СЦКК, ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.