«Запад прекрасно знает о последствиях»: в Минобороны РФ заявили о непоправимом вреде боеприпасов с ураном для украинцев

Применение боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт непоправимый вред здоровью как украинских военных, так и мирных жителей этой страны. Об этом заявили в Минобороны РФ. Ранее в Британии сообщили о намерении поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном. Как отметил глава Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, на Западе достаточно осведомлены о последствиях применения таких снарядов. Он также заявил, что боеприпасы с обеднённым ураном способны вызвать заражение посевных площадей Украины, что нанесёт колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу страны.

В Минобороны России заявили, что использование военными ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном нанесёт их здоровью непоправимый вред.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, страны Запада достаточно осведомлены о негативных последствиях применения боеприпасов такого типа, но всё равно заявляют о готовности поставлять их.

«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов нанесёт непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», — сказал Кириллов.

Напомним, о намерении поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном ранее сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в письменном ответе на вопрос одного из членов палаты лордов.

Эту информацию позднее прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, если Киев получит такое оружие, Москва будет вынуждена реагировать. Президент также отметил в этой связи, что Запад вновь продемонстрировал намерение воевать с Россией до последнего украинца.

Как отметил глава Войск РХБЗ в ходе сегодняшнего брифинга, применение снарядов с обеднённым ураном приведёт к заражению значительных посевных площадей на территории Украины. Кроме того, через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на остальную территорию страны.

Глава Войск РХБЗ — об использовании боеприпасов с обеднённым ураном

«Помимо заражения собственного населения, это нанесёт колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем», — отметил Кириллов.

В Минобороны РФ также рассказали об особенностях боеприпасов с обеднённым ураном. Как пояснил глава Войск РХБЗ, использование этого материала связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает высокое бронепробивное действие.

«Напоминаю, что обеднённый уран — это тривиальное название металла, основу которого составляет более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235», — сказал Кириллов.

По его словам, эффект пробивания брони достигается за счёт использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. Так, при ударе о броню оболочка из мягкой стали разрушается и передаёт свою энергию сердечнику, который проникает в броню.

Как отметил Кириллов, существуют альтернативы боеприпасам с обеднённым ураном, однако они оказываются дороже в производстве.

Также по теме «Новая ступень эскалации»: к каким последствиям может привести поставка ВСУ снарядов с обеднённым ураном Планы Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном приведут к качественному росту эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров....

«В данной связи изготовление боеприпасов с обеднённым ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — пояснил Кириллов.

Он также подчеркнул, что в вооружённых конфликтах боеприпасы из обеднённого урана применялись исключительно странами НАТО. Речь идёт, в частности, о бомбардировках Югославии в 1999 году и событиях в Ираке в 2003—2004 годах.

Согласно приведённым Минобороны РФ данным, в 2005 году в Ираке был зафиксирован рост заболеваемости раком с 40 до 1,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения. В странах бывшей Югославии количество онкологических заболеваний выросло на 25%.

Кроме того, Кириллов отметил, что жертвами применения боеприпасов с обеднённым ураном становились сами военные, контактировавшие с боеприпасами этого типа.

Он привёл данные Италии, согласно которым более чем у 4 тыс. военных национальных сил, задействованных на Балканах и в Ираке, позднее были диагностированы злокачественные опухоли различного типа. В 8% случаев это привело к летальному исходу, отметил Кириллов.