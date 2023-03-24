Медведев: последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми
«Ведь это не ядерное оружие в узком смысле этого слова, но это оружие с ядерным следом... Отложенные последствия могут быть очень тяжёлыми», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
По его словам, населению Украины стоит задуматься о целесообразности применения таких вооружений.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.