Медведев: последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми

Последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ведь это не ядерное оружие в узком смысле этого слова, но это оружие с ядерным следом... Отложенные последствия могут быть очень тяжёлыми», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По его словам, населению Украины стоит задуматься о целесообразности применения таких вооружений.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.