Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
«Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны заявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — сказал Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Если всё это будет происходить, то Россия соответствующим образом вынуждена будет реагировать, подчеркнул глава государства.
«Имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил он.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона.
Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».