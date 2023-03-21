Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны заявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — сказал Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Если всё это будет происходить, то Россия соответствующим образом вынуждена будет реагировать, подчеркнул глава государства.

«Имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».