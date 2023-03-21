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Захарова: решение Британии передать ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном навредит украинцам

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Решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: решение Британии передать ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном навредит украинцам
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено», — написала она в Telegram.

Дипломат напомнила, что в Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы, которые потом «долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье», однако в исках им было отказано.

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят», — подчеркнула Захарова.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

По её словам, они «очень эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин».

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что такие боеприпасы заражают местность в том районе, где применяются.

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