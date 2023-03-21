Военный обозреватель Литовкин рассказал о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания намерена поставить Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обеднённый уран.

По словам Литовкина, подобные боеприпасы очень опасны для человека.

«Такие боеприпасы очень опасны. Они заражают местность в том районе, где применяются. Впоследствии растения, которые произрастают в этой местности и которые человек может употреблять в пищу (овощи, фрукты), несут в себе радиацию. Человек, употребляя в пищу такие продукты, начинает болеть. Так, американцы применяли подобное вооружение в Югославии, и до сих пор люди там болеют раком и прочими заболеваниями», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

По её словам, они «очень эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин».

Силы НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном во время бомбардировок Югославии в 1999 году. При этом бомбы сбрасывались не только на военные, но и на гражданские объекты. Это привело к резкому росту уровня онкологических заболеваний, в том числе среди мирного населения.

По словам экспертов, снаряды с обеднённым ураном высокотоксичны и канцерогенны, они представляют угрозу для военнослужащих.

