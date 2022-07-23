Анализы попавших под удар НАТО в 1999 году сербов показали серьёзное превышение уровня урана

Анализы сербских военных, которые попали под обстрел НАТО в 1999 году, показали превышение уровня урана в сотни раз.

Об этом сообщает издание «Вечерние новости» со ссылкой на данные судебного эксперта Риты Челли.

«Количество обеднённого урана, которое я обнаружила в тканях двух ваших граждан, драматично. Такого количества до сих пор не выявляли ни у одного военного или гражданского в мире», — заявила она.

В частности, в пробах выявлены следы урана-238.

Челли подчеркнула, что в обычных условиях количество урана не превышает 0,0053 единицы, в то время как у попавших под обстрелы НАТО военных уровень доходил до 10 мкг/л.

В мае постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что китайский народ не забудет варварского обстрела НАТО посольства КНР в Белграде, произошедшего в 1999 году.