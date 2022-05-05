Постпред Китая заявил, что КНР не забудет варварского обстрела НАТО посольства в Белграде

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что китайский народ не забудет варварского обстрела НАТО посольства КНР в Белграде, произошедшего в 1999 году.

Он напомнил, что в мае 1999 года Североатлантический альянс выпустил ракеты по китайскому посольству в Югославии. В результате произошедшего погибли три китайских журналиста, более 20 дипломатов получили ранения.

«Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», — сказал дипломат.

Ранее Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее, но «посеяло семена конфликта».