Постпред Китая заявил, что КНР не забудет варварского обстрела НАТО посольства в Белграде
Он напомнил, что в мае 1999 года Североатлантический альянс выпустил ракеты по китайскому посольству в Югославии. В результате произошедшего погибли три китайских журналиста, более 20 дипломатов получили ранения.
«Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», — сказал дипломат.
Ранее Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее, но «посеяло семена конфликта».