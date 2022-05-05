Постпред Китая заявил, что КНР не забудет варварского обстрела НАТО посольства в Белграде

Короткая ссылка
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что китайский народ не забудет варварского обстрела НАТО посольства КНР в Белграде, произошедшего в 1999 году.

Он напомнил, что в мае 1999 года Североатлантический альянс выпустил ракеты по китайскому посольству в Югославии. В результате произошедшего погибли три китайских журналиста, более 20 дипломатов получили ранения.

«Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», — сказал дипломат.

Ранее Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее, но «посеяло семена конфликта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить