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Лавров: поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона

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Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона. По его словам, в этом нет сомнений.
Лавров: поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По его словам, такие планы говорят о том, что британская сторона готова нарушать международное гуманитарное право, идти не только на риски, но и на военные преступления.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.

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