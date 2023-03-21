Лавров: поставка вооружений с обеднённым ураном на Украину плохо кончится для Лондона
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По его словам, такие планы говорят о том, что британская сторона готова нарушать международное гуманитарное право, идти не только на риски, но и на военные преступления.
Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Британии передать украинской армии боеприпасы с обеднённым ураном навредит в том числе украинцам: эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.