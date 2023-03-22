МИД: Россия не оставит без ответа британские поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном

Решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России. Об этом заявил российский МИД.

В министерстве отметили, что рассматривают обещание Лондона по поставкам таких снарядов как намерение Британии быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей.

«Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине», — сказали в МИД.

Там обратили внимание на тяжёлые последствия применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в Югославии и Ираке.

«Столь откровенное в своём цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Решение королевства не останется без серьёзных последствий как для российско-британских отношений, так и на международном уровне, отметили в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такое решение Британии приведёт к серьёзному наращиванию эскалации, а Россия учтёт это в своих действиях и будет опираться на свою военную доктрину.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».