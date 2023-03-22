Узнать больше

Лавров: поставка Украине боеприпасов с обеднённым ураном приведёт к серьёзной эскалации

Короткая ссылка
Решение Британии передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном приведёт к серьёзному наращиванию эскалации. Россия учтёт это в своих действиях и будет опираться на свою военную доктрину.

«Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причём серьёзному качественному наращиванию эскалации... Все же помнят, к каким результатам применение боеприпасов с обеднённым ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы, пострадали», — сказал министр.

Лавров напомнил, что применение этого вида снарядов вызвало всплеск онкологических заболеваний и заразило почву.

«Как сказал президент, как сказал министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьёзную ступень», — подчеркнул Лавров.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить