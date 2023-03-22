Лавров: поставка Украине боеприпасов с обеднённым ураном приведёт к серьёзной эскалации
«Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причём серьёзному качественному наращиванию эскалации... Все же помнят, к каким результатам применение боеприпасов с обеднённым ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы, пострадали», — сказал министр.
Лавров напомнил, что применение этого вида снарядов вызвало всплеск онкологических заболеваний и заразило почву.
«Как сказал президент, как сказал министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьёзную ступень», — подчеркнул Лавров.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.
21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».