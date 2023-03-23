«Новая ступень эскалации»: к каким последствиям может привести поставка ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Планы Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном приведут к качественному росту эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, от использования силами НАТО подобных боеприпасов в Югославии и Ираке пострадали десятки тысяч людей. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что последствия от применения такого оружия на Украине могут сказаться и на будущих поколениях. Эксперты отмечают, что снаряды с обеднённым ураном обладают повышенной бронепробиваемостью, но их появление у ВСУ не сможет кардинальным образом повлиять на ход СВО. Вместе с тем, говорят аналитики, использование таких боеприпасов может привести к загрязнению окружающей среды и долгосрочным негативным последствиям для здоровья военных и местного населения.

Решение властей Великобритании передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном (ОУ) приведёт к дальнейшему и качественному наращиванию эскалации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Западные представители заявляют: «Ничего страшного», «Ничто не запрещено из разряда боеприпасов с обеднённым ураном», «Мы не нарушаем никаких конвенций». Но все же помнят, к каким результатам применение боеприпасов с обеднённым ураном привело в Югославии, в Ираке», — сказал министр.

«Десятки тысяч мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, применявших эти боеприпасы, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний. На десятилетия была заражена почва», — напомнил Лавров.

Он также заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству — на фоне декларируемой на Западе «заботы» о наращивании сельскохозяйственного производства в стране.

«Что касается нашей реакции. Конечно, мы будем это учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны. Есть своя военная доктрина. Как сказали президент, министр обороны, мы будем вынуждены учитывать, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую серьёзную ступень», — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров

© Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, поставляя Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, Великобритания стремится вывести конфликт на Украине на новый уровень.

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем, англосаксонского дуэта Лондона и Вашингтона в международных делах. Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение», — заявила она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что оглашение этих планов параллельно с российско-китайскими переговорами, в ходе которых поднимался вопрос мирного урегулирования ситуации, свидетельствует, что именно Запад стоит за «активацией» конфликта на Украине.

«Это говорит о том, что мы уже не имеем больше никаких оснований сомневаться в том, кто стоит в принципе за активацией, за началом конфликта на Украине. Это, безусловно, коллективный Запад», — указала представитель МИД.

Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что от применения снарядов с ОУ могут пострадать и будущие поколения.

«Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознаёт последствия, ведь страдать будут и те, в отношении кого применяются эти снаряды, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения, проживающие на этих землях, потому что идёт прямое, помимо разрушений, заражение земли на долгие годы... Страдают и те, кто применяет это оружие», — констатировала Захарова.

«Нет никаких сомнений, что всё, что мы слышим от натоцентричных стран во главе с США и Британией о мире, об урегулировании, о будущем Украины и благополучии украинского народа, — это ложь, фальшь, обман и дезориентация мирового сообщества. На самом деле цель совершенно другая. Речь идёт о так или иначе выраженном намерении коллективного Запада просто уничтожить Украину до конца... На этом можно ставить точку. Лицо истинного агрессора, а им является Британия, мы теперь видим во всём его ужасе», — сказала Захарова.

«Потеряли ориентиры»

Прокомментировал планы Лондона и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдёт, назад пути не будет», — указал политик в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Вашингтон и его сателлиты делают всё, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».

Вячеслав Володин

РИА Новости

Напомним, о намерении поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном 21 марта сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в письменном ответе на вопрос одного из членов Палаты лордов.

Эту информацию в тот же день прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, если Киев получит такое оружие, Москва будет вынуждена реагировать.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что планируемая поставка боеприпасов с обеднённым ураном «плохо кончится» для Лондона.

«Они уже потеряли ориентиры в том, что касается их действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире... Если (поставка. — RT) на самом деле произойдёт, то нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», — заявил глава МИД.

Осудил планы Великобритании и ряд зарубежных политиков. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал намерения Лондона «безумством», а депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт считает преступлением планы передать Киеву снаряды с обеднённым ураном.

Позже Минобороны Великобритании подтвердило планы передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном. При этом в ведомстве отвергли обвинения Москвы, назвав их дезинформацией. Там подчеркнули, что воздействие от использования боеприпасов с ОУ на здоровье людей и окружающую среду, вероятно, будет низким.

С аналогичным утверждением выступил 22 марта и британский МИД.

Вред здоровью

По словам экспертов, бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обеднённого урана могут входить в состав боекомплектов танков M1 Abrams и Challenger 2.

НАТО использовало такие снаряды во время агрессии против Югославии в 1999 году. По данным альянса, в общей сложности на территорию страны тогда попало около 10 т обеднённого урана. В последующие годы граждане Сербии неоднократно подавали в суды иски против НАТО из-за вреда здоровью, который, по их мнению, причинило применение ОУ.

Американский танк M1 Abrams в Ираке, 2003 год

AP

© Samir Mizban

Кроме того, США массово применяли такие боеприпасы во время боевых действий в Ираке. По информации журнала Harvard International Review, в ходе Войны в Персидском заливе было использовано до 300 т обеднённого урана, а во время войны в Ираке 2003 года могло быть использовано до 2 тыс. т ОУ. При этом издание отмечает, что воздействие обеднённого урана на здоровье человека до сих пор исследовано плохо, так как учёные не имеют доступа к сбору необходимого материала.

Вместе с тем в Harvard International Review подчёркивают, что ОУ может представлять опасность для окружающей среды и здоровья населения, проживающего вблизи зоны боевых действий.

О возможном вреде использования подобных снарядов говорится и на сайте Департамента по делам ветеранов США. По информации ведомства, такие снаряды представляют собой потенциальную опасность для здоровья при попадании вещества в организм, например, через осколки или при вдыхании.

В материале также указано, что нахождение рядом с такими боеприпасами не наносит вреда здоровью. Вместе с тем департамент предоставляет ветеранам боевых действий возможность подать иск о компенсации по инвалидности в связи с проблемами со здоровьем, которые, по их мнению, связаны с воздействием ОУ.

«Игнорируют предупреждения»

По мнению экспертов, поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном приведут к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

«Безусловно, мы видим, как США и их союзники, в данном случае Великобритания, раз за разом повышают градус эскалации, поставляют Киеву всё более серьёзные виды вооружений и игнорируют предупреждения с российской стороны», — сказал в комментарии RT заведующий Центра глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Как считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, заявления российской стороны не изменят решения Великобритании о поставке Киеву снарядов с ОУ.

«Они выбрали путь эскалации. На ход боевых действий эти поставки не повлияют, но нанесут большой вред мирному населению. Единственное, что может как-то повлиять — это жёсткий ответ России. Мы должны сами пойти на эскалацию. Например, выйти из моратория на ядерные испытания», — подчеркнул собеседник RT.

Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, снаряды с ОУ обладают повышенной бронепробиваемостью, но их использование может привести к заражению местности.

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«Они практически не содержат взрывчатого вещества, но способны пробивать броню танков. Во время столкновения с бронёй частицы урана выделяются и загрязняют окружающую среду, проникая в организм человека. Подобные снаряды крайне вредны для здоровья. Это было подтверждено во время военных действий в Югославии», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

Аналогичного мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «При использовании таких снарядов элементы обеднённого урана могут попадать в окружающую среду и далее негативно влиять на местное население в течение достаточно долгого времени», — пояснил эксперт.

В свою очередь, основатель портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев констатировал, что вопрос международного регулирования применения подобного оружия остаётся нерешённым.

«Исследования вредности таких боеприпасов велись. Международное сообщество рассматривает возможность их запрещения, но этот вопрос остаётся в подвешенном состоянии уже несколько лет. Неизвестно, будут ли они запрещены в будущем. Но сейчас это один из самых эффективных типов противотанковых снарядов», — указал аналитик в комментарии RT.

Со своей стороны, Вадим Козюлин отметил, что в МО РФ учитывают угрозы, которые несёт возможное появление у ВСУ таких снарядов. «Естественно, учитываются все угрозы. Есть специальные способы защиты от любых снарядов, и от таких тоже», — заключил аналитик.