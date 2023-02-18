Неоднозначные заявления: как развивается ситуация с поставками западных истребителей Украине

Ни одна страна пока не пообещала Киеву поставить истребители, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он утверждает, что британское правительство объявило о намерении начать обучение украинских пилотов. По мнению Кулебы, за Лондоном в скором времени последуют и другие страны. Министр также добавил, что истребители нужны Украине якобы для контрнаступления и усиления противовоздушной обороны. В США и Европе сейчас активно обсуждается возможность передачи Украине западных самолётов. По мнению аналитиков, Запад опасается, что техника может оказаться в руках российских военных.

На данный момент ни одна страна не пообещала Киеву поставить истребители. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители», — приводит слова министра газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, входит в группу Funke).

При этом он добавил, что «некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов» эксплуатации западных самолётов. По мнению Кулебы, «скоро это сделают и другие» страны.

Глава украинского МИД также заявил, что истребители нужны Киеву якобы для контрнаступления и противодействия ракетным атакам со стороны России.

«Истребители поддерживали бы собственную ПВО. Машины также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления. Особенно бы нас заинтересовали истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и крупнейшие авиационные парки», — сказал он.

Дмитрий Кулеба

globallookpress.com

Боевая авиация для ВСУ

Напомним, тема поставок истребителей Киеву в последние недели активно обсуждается украинскими и западными политиками. Так, 25 января Дмитрий Кулеба заявил, что в Европейском союзе якобы рассматривают вопрос предоставления Украине истребителей F-16. Через несколько дней советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически подтвердил эту информацию, заявив, что Киев ведёт переговоры с руководством западных стран о поставках авиации и дальнобойных ракет.

На этом фоне в начале февраля Британия объявила, что намерена начать подготовку украинских пилотов для эксплуатации истребителей западных образцов.

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О том, что в стане западных государств идёт обсуждение возможности поставок самолётов Украине, 9 февраля заявил на брифинге и руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Наконец, 16 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС продолжить и постоянно наращивать поставки «на Украину всех типов вооружений без исключения». Кроме того, в документе предлагается «серьёзно рассмотреть вопрос о поставке Украине западных истребителей, вертолётов и соответствующих ракетных систем».

До этого Европарламент уже выступал с подобным призывом в резолюции, принятой 2 февраля. Авторы данного документа приветствовали решение США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС передать Киеву танки западного производства. Следующим шагом, по мнению европарламентариев, могли бы стать поставки боевых самолётов и дальнобойных ракет.

В феврале группа американских сенаторов обратилась к президенту страны Джо Байдену и союзникам США с предложением начать обучение украинских пилотов управлению современными истребителями.

Вместе с тем вопрос о поставках Киеву истребителей демонстрирует отсутствие единодушия среди партнёров Киева: руководители стран Запада делают на этот счёт неоднозначные заявления. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что его правительство не исключает поставок ВСУ истребителей шведского производства Jas Gripen.

Истребители Jas Gripen

Legion-Media

© Poolfoto

Иной точки зрения придерживается Варшава. Польское руководство, которое является, по словам аналитиков, одним из наиболее активных сторонников киевского режима, фактически констатировало, что не сможет передать Украине самолёты. В интервью ВВС 11 февраля президент Польши Анджей Дуда назвал вопрос о передаче Украине истребителей F-16 «непростым». По его словам, на вооружении страны находится менее 50 таких машин, поэтому передача даже небольшой части из них Киеву станет для Польши серьёзной проблемой. Позднее эту информацию подтвердил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. 15 февраля в эфире Польского телевидения он признал, что у Варшавы слишком мало современных истребителей, чтобы участвовать в программе по оснащению ВСУ боевой авиацией.

В ФРГ также отвергли идею поставок Украине истребителей. Как заявила 30 января заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хофман, Берлин не планирует поставлять истребители Киеву и его позиция в этом вопросе неизменна. Позднее, 14 февраля, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что вопрос поставок Германией истребителей на Украину не находится сейчас в центре внимания правительства ФРГ. По его мнению, к этой проблеме можно будет вернуться, когда небо над Украиной станет безопасным.

Президент США Джо Байден в конце января также отверг наличие у Вашингтона планов по поставке Украине самолётов F-16.

Франция тоже не рассматривает вопрос поставок самолётов киевскому режиму. Официальный представитель правительства Пятой республики Оливье Веран заявил 10 февраля в эфире телеканала BFMTV, что Париж не поставляет Киеву истребители, поскольку считает, что самолёты — это «средство нападения, а не обороны». По мнению французского руководства, сейчас важнее обеспечить Украину «средствами обороны, которые бы позволили удержать позиции, а может, и продвинуться в противоположном направлении».

«Очень сложная и капризная техника»

В российском руководстве полагают, что обсуждение в западных странах возможности поставок истребителей Киеву свидетельствует о росте вовлечённости этих государств в украинский конфликт.

«Мы это воспринимаем... как растущую вовлечённость Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлечённостью... Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряжённости вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — сказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

РИА Новости

© Алексей Никольский

При этом, как сказал Песков, действия Запада «не изменят траекторию, по которой идёт» Россия, в плане достижения «своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции».

Вместе с тем, по словам аналитиков, в ситуации с истребителями может повториться история поставок на Украину танков. На протяжении 2022 года на Западе регулярно делались заявления о том, что такая техника Киеву передаваться не будет. Однако затем позиция США и стран ЕС стала меняться. В результате в начале этого года Соединённые Штаты обязались снабдить Украину танками M1 Abrams, ФРГ — Leopard, а Великобритания пообещала передать Киеву танки Challenger.

По этой причине эксперты не исключают, что и в вопросе истребителей лидеры западных государств могут изменить свою позицию.

При этом аналитики обращают внимание на то, что в случае с поставками военных самолётов Запад может столкнуться с большим количеством трудностей, чем при передаче Киеву танков.

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«Истребители — очень сложная и капризная техника. Она гораздо сложней, чем те же танки Leopard. И дело не только в подготовке пилотов, которая должна занимать не один год, — речь идёт ещё и о техническом обслуживании этой техники, снабжении её запчастями. Совершенно непонятно, где в нынешних условиях будут ремонтироваться эти самолёты. Может возникнуть ситуация, когда всё это придётся производить на территории иностранных государств, откуда и будут стартовать истребители для нанесения ударов. А это создаст угрозу прямого столкновения стран НАТО с РФ», — сказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков полагает, что поставки западных истребителей на Украину могут начаться уже после активной фазы боевых действий.

«Авиационная техника очень дорогая, она требует очень серьёзного материально-технического обслуживания. Кроме того, для неё нужна соответствующая инфраструктура. Как мне представляется, заявления стран НАТО о возможных поставках Украине самолётов касаются скорее периода, который наступит после окончания активной фазы боевых действий», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Владимир Батюк полагает, что решающим фактором в вопросе с истребителями могут стать результаты анонсированного Киевом контрнаступления.

«На Западе не скрывают, что если Украина добьётся военных успехов на поле боя, то многие проблемы с поставками сложной военной техники будут решены. А если ситуация для Киева не улучшится, то перед западными союзниками может встать вопрос, для чего они должны поставлять эту технику Украине. Ведь это вооружение в итоге может оказаться в руках России или будет попросту уничтожено, а этого они не хотят», — заключил Владимир Батюк.