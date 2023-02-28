«Бомбардировки и вмешательство НАТО»: как 25 лет назад началась война в Косове

28 февраля 1998 года в Косове произошли первые крупные столкновения сил правопорядка Сербии и албанских сепаратистов. Эти события послужили прологом к полномасштабной войне. В 1999 году на стороне косовских албанцев в конфликт вмешалось НАТО, что вынудило Белград прекратить вооружённую борьбу и отвести войска. В итоге контроль над краем перешёл к подразделениям НАТО и косовским боевикам. Это позволило Приштине в 2008 году в одностороннем порядке провозгласить свою независимость. Несмотря на прекращение сторонами боевых действий, косовский конфликт, по словам аналитиков, по сей день остаётся неурегулированным.

28 февраля 1998 года в районе косовского села Ликошане произошли столкновения между силами правопорядка Югославии и сепаратистами из Освободительной армии Косово (ОАК).

Вооружённое противостояние было спровоцировано боевиками ОАК, которые устроили серию нападений на сотрудников югославской полиции. В результате ответных действий правоохранителей было убито 16 и задержано девять террористов.

Этот случай стал первым крупным боестолкновением сербских силовых структур с косовскими боевиками. По словам экспертов, после событий в Ликошане эскалация в регионе начала набирать обороты и в конечном счёте ситуация переросла в полномасштабную войну.

«Террористические методы»

В середине 1990-х годов в сербском автономном крае Косово, где преобладало албанское население, активизировались сепаратистские силы. В это же время в регионе была создана группировка ОАК, которая провозгласила своей целью отделение от Сербии (входила в Союзную республику Югославия).

Боевики ОАК избрали методом своей борьбы террор. Согласно данным сербской стороны, албанские бандформирования в 1998 году устроили на территории Косова и Метохии 1884 теракта, убив при этом 288 человек. Из них 173 были мирными гражданами и 115 — представителями МВД Сербии. Кроме того, албанские террористы похитили сотни людей, многие из которых впоследствии были убиты или пропали без вести.

Сербские военные в Косове, июнь 1999 года

AP

© Jerome Delay

Несколько иные данные приводит сербский журналист Милован Дрецун. По его информации, с 1 января 1998 по 24 марта 1999 года (дата начала бомбардировок Югославии НАТО) албанские террористы совершили 2491 террористический акт. Из них 1484 — против сотрудников и объектов МВД Сербии. В этих акциях убито 140 и тяжело ранено 260 правоохранителей. В тот же период было совершено 1007 террористических нападений на мирное население и гражданские объекты, в которых убито 286 граждан.

«Эскалация конфликта между сербами и албанцами связана в первую очередь с деятельностью Освободительной армии Косово, которая признавалась международным сообществом, в том числе США, террористической организацией», — рассказал в беседе с RT доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин.

По его словам, «методы борьбы этой группировки подчас были, действительно, террористическими».

«Нападениям подвергались полицейские, представители власти и обычные сербы, проживавшие в Косово и Метохии. Боевики Освободительной армии не чурались нападений не только на мужчин, но и на детей, женщин и стариков. Делалось это для создания атмосферы террора в отношении сербов», — пояснил специалист.

Стоит отметить, что ОАК получала помощь из-за рубежа. В частности, ряды боевиков пополнялись гражданами соседней Албании, которые незаконно перебирались через границу. Помимо этого, в СМИ неоднократно публиковалась информация о финансировании ОАК за счёт средств, полученных от наркоторговли.

Для борьбы с ОАК, контролировавшей к 1998 году, по разным оценкам, порядка 40% территории края, Белград задействовал не только полицейские силы, но и армейские подразделения.

Вмешательство Запада

Как отмечают аналитики, западные СМИ освещали события в Югославии тенденциозно и односторонне. Действия сербов в основном преподносились как этнические чистки и репрессии против косовских албанцев.

Последствия авиаудара НАТО по зданию полиции в Косовска-Митровице, май 1999 года

AP

На этом фоне на Белград оказывалось серьёзное давление со стороны коллективного Запада, который пытался заставить Сербию прекратить вооружённую борьбу против ОАК и вывести войска из Косова.

Несмотря на это, к осени 1998 года сербским силовым структурам удалось добиться определённых успехов в борьбе с боевиками ОАК. В конце сентября на тот момент премьер-министр Сербии Мирко Марьянович даже объявил о победе в конфликте.

«К началу осени 1998 года ситуация находилась под контролем югославских сил. Когда вмешательство со стороны Запада приобрело серьёзный и активный характер, пик эскалации в действительности уже был пройден и ситуация условно складывалась в пользу Белграда», — отметил Владимир Путятин.

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Однако, по словам аналитика, «несмотря на то, что эскалация конфликта приостановилась, вмешательство Запада в ситуацию лишь усилилось».

«Западные страны требовали от Белграда начала политических переговоров с представителями косовских албанцев. Для Белграда же это представляло сложность, так как наряду с умеренными албанцами, склонными к переговорам, существовали и радикальные сепаратисты. Эти боевики и были реальной силой в Косове», — пояснил эксперт.

В итоге в октябре 1998 года под давлением НАТО руководство Сербии было вынуждено согласиться на перемирие с ОАК и отвести свои силы.

Установившийся после этого режим прекращения огня соблюдался плохо, а атаки албанских сепаратистов на мирное население продолжались, поэтому югославские подразделения были вынуждены возобновить операции против албанских бандформирований.

В этих условиях в январе 1999 года НАТО пригрозило нанести авиаудары по территории Югославии, если Белград не начнёт переговоры с сепаратистами. Под угрозой интервенции руководство Союзной республики было вынуждено согласиться, и в феврале переговорный процесс стартовал.

Позже НАТО представило собственный проект урегулирования, ставший известным как Соглашение в Рамбуйе. Он предусматривал, в частности, полную политическую автономию края, ввод войск НАТО на его территорию и вывод оттуда югославской армии и сил МВД.

Югославская делегация согласилась с политической частью соглашения, но отвергла пункты о вводе войск альянса в Косово и Метохию. В ответ на это 23 марта НАТО решило начать военную операцию, чтобы принудить Белград урегулировать конфликт в Косове на базе предложенного альянсом соглашения. На следующий же день силы альянса напали на Югославию.

Активная фаза боевых операций НАТО, проводившихся без санкции ООН, продолжалась до 10 июня. В результате бомбардировок НАТО, по данным Белграда, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс.

«Альянс ни перед чем не остановится»

Силовым путём НАТО удалось вынудить югославские войска покинуть Косово, после чего край перешёл под контроль альянса и сепаратистов. В 2008 году косовский парламент в одностороннем порядке провозгласил независимость региона. Референдум в Косове не проводился.

Сербия суверенитет Косова не признаёт и продолжает считать его своим автономным краем.

Баррикады, устроенные сербским населением Косова, декабрь 2022 года

AP

© Bojan Slavkovic

По словам аналитиков, действия НАТО в ходе косовского кризиса были нелегитимными.

«Бомбардировки и вмешательство НАТО в решение конфликта в обход Совета безопасности ООН не были юридически легитимными... Результатом этого стало беспрецедентное расширение полномочий альянса, который с конца 1990-х годов фактически вмешивается во все региональные конфликты, происходящие на территории Евразии», — сказала в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

В свою очередь, Владимир Путятин отметил, что действия НАТО в Косове поставили под сомнение оборонительный характер альянса.

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«До этого блок НАТО позиционировался как оборонительный союз, что подчёркивалось в риторике альянса. Однако события в Югославии показали, что это военный блок, действия которого в Югославии можно трактовать как агрессию. После этого отношение России к НАТО стало, конечно, более настороженным в силу военной агрессии, отказа от дипломатических усилий и нарушения альянсом международного права. Эти события показали, что альянс ни перед чем не остановится для достижения собственных целей», — указал аналитик.

Как отмечают эксперты, действия НАТО не смогли разрешить конфликт между Белградом и Приштиной. На сегодняшний день ситуация в регионе во многом остаётся не урегулированной.

Более того, в последние годы обстановка там неоднократно обострялась. Так, в конце декабря 2022 года сербская армия была приведена в состояние максимальной боевой готовности в ответ на аналогичные действия косовских военных формирований. Помимо этого, неразрешённым остаётся и вопрос с сербским населением Косова, которое подвергается дискриминации со стороны Приштины.

«Вопрос об урегулировании статуса автономной области Косово и Метохии находится достаточно далеко от стадии завершения», — констатировала Екатерина Энтина.

Владимир Путятин полагает, что Косово по-прежнему остаётся потенциально взрывоопасной точкой на карте Европы.