«Односторонний ультиматум Приштины»: к чему может привести введение штрафов на сербские номера в Косове

Во вторник, 22 ноября, полиция самопровозглашённого Косова начнёт штрафовать за сербские номера. Накануне Приштина отправила полицейский спецназ на север непризнанной республики, где большое количество сербского населения крайне недовольно сложившейся ситуацией, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он также подчеркнул, что обстановка в регионе — на грани столкновений. Ранее в сербском Минобороны заявили о готовности ВС Сербии применить все меры для защиты сербов в Косове. По мнению экспертов, введение штрафов за использование сербских автономеров приведёт к значительному обострению ситуации в самопровозглашённой республике.

Во вторник, 22 ноября, полиция самопровозглашённого Косова начнёт штрафовать за сербские номера.

«Выдача предупреждений будет продолжена до 21 ноября, после этой даты, с 22 ноября до 21 января 2023 года, каждому владельцу автомобиля на территории Косово с нелегальными номерами полиция будет выписывать штрафы согласно закону», — приводит РИА Новости сообщение косовской полиции, размещённое в соцсетях.

В заявлении ведомства уточняется, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными сербскими властями, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — «Республика Косово».

Накануне Приштина отправила полицейский спецназ на север самопровозглашённой косовской республики, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что в данной части непризнанной республики большое количество сербского населения крайне недовольно сложившейся ситуацией.

«Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места», — цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский лидер также сообщил, что ситуация в регионе — на грани столкновений.

Ранее в тот же день сербский министр обороны Милош Вучевич заявил о готовности Вооружённых сил Сербии прибегнуть ко всем мерам, чтобы защитить сербов в Косове. Впрочем, по его словам, переговоры остаются лучшим решением данного конфликта.

Напомним, 21 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне по косовскому вопросу.

«Созываю экстренную встречу в рамках диалога между Белградом и Приштиной при участии премьер-министра Альбина Курти и президента Александра Вучича. Нам необходимо добиться деэскалации данной ситуации, прекратить постоянно полагаться на принятие чрезвычайных мер по урегулированию кризиса и вместо этого начать двигаться в направлении нормализации отношений», — написал он на своей странице в Twitter.

Однако, как заявил Александр Вучич, Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на этих переговорах. По его словам, на встрече присутствовал Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирослав Лайчак.

По данным сербского издания Blic, Белграду в Брюсселе было предложено «унизительное для Сербии» решение. Как уточняется, сербская сторона отказалась принять предложение, нарушавшее Брюссельское соглашение, которое предполагает создание в Косове Сообщества сербских муниципалитетов, органа самоуправления сербов.

Косоварский пограничник

AP

© Serbian Ministry of Interior

Позднее премьер-министр непризнанной республики Косова Альбин Курти и вовсе обвинил Борреля в отказе от пути нормализации отношений между Белградом и Приштиной. По словам Курти, Евросоюз предложил приостановить решение о штрафах за сербские автомобильные номера на косовской территории и вместо этого ограничиваться лишь предупреждением. Премьер-министр Косова назвал это предложение «неприемлемым».

«Противостоит несправедливости»

Напомним, в конце октября президент Сербии заявил, что страна будет в полной мере поддерживать свой народ в Косове и Метохии, и предупредил, что угрозы Приштины реализовать своё решение об изменении регистрационных номеров «угрожают стабильности, миру и выживанию сербов» в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского правительства. Александр Вучич также затронул роль Североатлантического альянса в этом вопросе.

«Он отметил, что роль НАТО состоит не в том, чтобы переводить стрелки на севере края, выступая против местного сербского населения, которое противостоит несправедливости и краху правового порядка, установленного ООН. По его словам, сербы в Косове и Метохии и в государстве Сербия — единственные, кто следует Уставу ООН и правовому порядку, установленному организацией, в том числе (её. — RT) резолюциям как общеправовым актам», — сообщается на сайте сербского правительства.

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Позднее, в начале ноября, сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанной республики, поскольку руководство мятежного края приняло решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские. Речь идёт о взыскании €150, а также впоследствии о конфискации автомобилей с сербскими номерными знаками.

Как заявил на прошлой неделе посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, государства Запада препятствуют реализации Брюссельских соглашений, тем самым подвергая опасности сербов, которые проживают в Косове.

«Следим за информацией в СМИ, за развитием ситуации вокруг края Косово и Метохия, где напряжённость не спадает. Как же не хотят западные т.н. (так называемые. — RT) посредники реализовывать давно достигнутые в Брюсселе договорённости, подменяя их чем угодно, — отметил российский дипломат в Twitter. — Другими словами, западные т. н. посредники не хотят наделять косовских сербов законными эффективными механизмами защиты своих прав, включая базовое право на безопасность. А ведь только это и может обеспечить деэскалацию обстановки в крае».

«Намерены сопротивляться»

Как отметила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, введение штрафов за использование сербских автономеров приведёт к значительному обострению ситуации в самопровозглашённой республике.

«Косовары будут штрафовать сербов, которые в массе своей не меняли в указанный период регистрационные знаки на автомобилях. И штрафов будет достаточно много, поскольку значительная часть сербов, проживающих в Косове и Метохии, работают за погранпереходом в центральной части Сербии, соответственно перемещаются на своих автомобилях ежедневно. Этот односторонний ультиматум Приштины будет ухудшать положение сербов, в том числе их возможности выйти из этой ситуации компромиссным и переговорным путём», — заявила аналитик в беседе с RT.

Энтина также назвала значительной сумму штрафа в €150 за наличие сербских номеров.

«Это для многих жителей неподъёмная сумма, близкая к уровню ежемесячного дохода для большинства семей», — отметила эксперт.

Энтина считает, что Приштину устроило бы, если бы сербы добровольно покинули территорию самопровозглашённой республики или встроились в систему, предложенную косоварами.

Полиция Косова

Gettyimages.ru

© Ferdi Limani

«Косовское руководство было бы не против, если сербское население, не желая подчиняться правилам, рано или поздно добровольно осуществит исход из края. Но это с учётом сегодняшней национальной напряжённости и готовности людей отстаивать свою землю любыми способами — крайне маловероятно. Неприемлемый компромисс для сербов — это и вариант, когда они встраиваются в так называемые госинституты самопровозглашённого Косова в том виде, в котором предлагают албанцы», — заявила аналитик.

По словам Энтиной, в ближайшие месяцы между Приштиной и Белградом будут вестись переговоры «с перемежающимися вспышками напряжённости», включая протесты этнических сербов в Косове.

По мнению ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на косовских представителях, которые в одностороннем порядке отказываются пропускать на свою территорию транспорт с сербскими номерами, не штрафуя его.

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«В том, что переговорный процесс не пришёл ни к какому результату в Брюсселе, также виноваты албанцы, поскольку они не готовы были договариваться. Косовары хотят лишь независимости. При этом сербы в самом Косове намерены сопротивляться, выходить на улицы, отстаивать свои права. Но албанцам всё это глубоко индифферентно, им было бы выгоднее и проще, если бы на территории мятежного края не проживали этнические сербы», — сказала эксперт в комментарии RT.

Как отметила Гуськова, косовары готовы мириться с присутствием сербов на территории самопровозглашённой республики только при условии, что они будут полностью подчиняться законам этого непризнанного края.

«Косовское руководство хочет выдавать сербам паспорта на албанском языке, вести на нём же делопроизводство, никаких мер специально для сербов не предполагается», — заявила аналитик.

При этом Запад в лице ЕС и США занимают позицию Косова, несмотря на то что выдаёт себя за посредника в переговорах.

«Они никогда не поддерживали сербов ни по одному вопросу, а были всегда на стороне косоваров. Напомню, что албанцы фактически выступают за лишение каких-либо прав этнических сербов и признание Косова независимым. При этом позиция сербской стороны, которая многие годы шла на уступки, диаметрально противоположная. Белград считает, что в процессе переговоров нужно достичь договорённостей, которые обеспечили бы права сербов в Косове и Метохии. Но текущая напряжённая обстановка свидетельствует о том, что Приштина не готова идти на компромиссы», — заключила эксперт.