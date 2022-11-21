В Косове обвинили Борреля за отказ от вектора нормализации отношений Белграда и Приштины

Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в отказе от пути нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

«С сожалением должен сказать, что посредники, в данном случае Боррель, отказались от… предложения ЕС по нормализации отношений», — приводит его слова телеканал РТС.

Курти сообщил, что Евросоюз предложил приостановить решение о штрафах за сербские автомобильные номера на территории самопровозглашённой республики и вместо этого ограничиваться лишь предупреждением.

Он назвал такое предложение «неприемлемым».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе.