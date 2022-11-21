В Косове обвинили Борреля за отказ от вектора нормализации отношений Белграда и Приштины
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«С сожалением должен сказать, что посредники, в данном случае Боррель, отказались от… предложения ЕС по нормализации отношений», — приводит его слова телеканал РТС.
Курти сообщил, что Евросоюз предложил приостановить решение о штрафах за сербские автомобильные номера на территории самопровозглашённой республики и вместо этого ограничиваться лишь предупреждением.
Он назвал такое предложение «неприемлемым».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе.