Вучич заявил, что переговоры Белграда и Приштины прошли безрезультатно

Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей на переговорах, которые прошли в Брюсселе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Переговоры прошли в присутствии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

«По непонятным мне причинам мы не смогли достичь никаких договорённостей», — цитирует Вучича ТАСС.

О том, что никакого соглашения достичь не удалось, ранее сообщила сербская газета Blic со ссылкой на источник.

Как утверждалось, Белграду было предложено «унизительное для Сербии решение».

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что Вучича и Курти пригласили в Брюссель.

По словам европейского дипломата, срочность встречи обусловлена необходимостью найти решение «текущей ситуации».