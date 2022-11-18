Президента Сербии и премьера Косова пригласили в Брюссель

ЕС пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти в Брюссель, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Работа ЕС как посредника между Белградом и Приштиной по урегулированию идёт, мы пригласили президента Вучича и премьера Курти приехать в Брюссель на встречу высокого уровня», — цитирует его РИА Новости.

По словам европейского дипломата, срочность встречи обусловлена необходимостью найти решение «текущей ситуации».

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.