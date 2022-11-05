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Экс-глава МВД Сербии Вулин назвал Евросоюз ответственным за обострение ситуации в Косове

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Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что ответственность за обострение ситуации в самопровозглашённой республике Косово лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.
Экс-глава МВД Сербии Вулин назвал Евросоюз ответственным за обострение ситуации в Косове
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«Во всём, что произойдёт в ближайшие дни, виноват Евросоюз, не выполнивший свою роль гаранта и контролёра Брюссельского соглашения, а также Приштина, сделавшая всё, чтобы соглашение не было реализовано», — приводит слова Вулина газета «Вечерне новости».

Он подчеркнул, что Сербия не намерена нести ответственность за невыполнение Приштиной Брюссельского соглашения.

Ранее глава Минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что сербские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне ситуации в непризнанном Косове и Метохии.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии является напряжённой. Он рассказал, что представители Косова начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях.

Вучевич добавил, что в Сербии «не планируют воевать» и хотят диалога, но армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны.

С 1 августа в Косове перестали действовать сербские документы.

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