Министр обороны: армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность
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Соответствующее заявление он сделал в эфире Happy TV.
«Президент республики, верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии повысить уровень боевой готовности, чтобы она могла выполнить любую задачу», — сказал министр.
По его словам, ситуация в Косове и Метохии является напряжённой. Он рассказал, что представители Косова начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях.
Вучевич добавил, что в Сербии «не планируют воевать» и хотят диалога, но армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны.
Ранее власти США призвали правительство непризнанного Косова продлить срок перерегистрации автомобилей для проживающих на севере сербов.
С 1 августа в Косове перестали действовать сербские документы.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Косова с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов является шагом к их изгнанию из региона.