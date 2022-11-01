Министр обороны: армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность

Сербские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне ситуации в непризнанном Косове и Метохии. Об этом проинформировал глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Happy TV.

«Президент республики, верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии повысить уровень боевой готовности, чтобы она могла выполнить любую задачу», — сказал министр.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии является напряжённой. Он рассказал, что представители Косова начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях.

Вучевич добавил, что в Сербии «не планируют воевать» и хотят диалога, но армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны.

Ранее власти США призвали правительство непризнанного Косова продлить срок перерегистрации автомобилей для проживающих на севере сербов.

С 1 августа в Косове перестали действовать сербские документы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Косова с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов является шагом к их изгнанию из региона.